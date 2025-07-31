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18:58, 31 июля 2025Из жизни

Обезьяны с тропического острова организовали преступную группировку

WSJ: Обезьяны с острова Бали освоили криминальную схему
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Обезьяны на Бали освоили криминальную схему и стали грабить туристов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Длиннохвостые макаки, живущие у храма Улувату на тропическом острове, уже много лет промышляют воровством, и их вполне можно назвать преступной группировкой. Некоторое время назад они усовершенствовали криминальную схему и стали использовать шантаж — они обменивают ценную добычу вроде кошельков и телефонов на фрукты. Исследователи из Университета Летбриджа подтвердили — приматы научились отличать ценные вещи от бесполезных и торгуются осознанно.

«Они организовали настоящую преступную сеть», — возмущается туристка Тейлор Утли, чей телефон макака держала в заложниках и вернула в обмен на три пакета фруктов. Храмовые смотрители бессильны: популяция из примерно 600 священных обезьян ежедневно устраивает кражи пяти-десяти смартфонов, а эксперименты с графиком кормления лишь усилили их аппетиты. Некоторые особи просто развлекаются — кусают технику и делают селфи.

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Пока туристы вооружаются палками против мохнатых карманников, ученые восхищаются их «экономическим мышлением». После кражи любимых солнцезащитных очков британец Джонатан Хамме сравнил храм с притоном из романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист», где беспризорники были ловкими карманниками. Но для местных обезьяньи причуды — часть культуры: макаки воровали украшения у паломников даже в XI веке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обезьяна украла телефон у туристки и сделала селфи. Происшествие попало на видео.

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