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19:17, 31 июля 2025Путешествия

Одна популярная страна Европы резко увеличила процент выдачи шенгена россиянам

Германия резко увеличила процент выдачи шенгенских виз россиянам
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВизы в Европу:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Германия резко увеличила процент выдачи шенгенских виз россиянам за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, по данным МИД ФРГ, если такая тенденция сохранится к концу года, число выданных россиянам виз может достичь показателей 2022 года. Уточняется, что за первые шесть месяцев 2025-го эта популярная страна Европы выдала гражданам России 17,6 тысячи шенгенских виз.

Ранее Италия была названа в числе наиболее часто выдающих шенгенские визы россиянам стран по итогам 2024 года. Доля отказов в московском консульстве Италии составила всего 4,3 процента.

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