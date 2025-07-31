Одна популярная страна Европы резко увеличила процент выдачи шенгена россиянам

Германия резко увеличила процент выдачи шенгенских виз россиянам

Германия резко увеличила процент выдачи шенгенских виз россиянам за первое полугодие 2025-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, по данным МИД ФРГ, если такая тенденция сохранится к концу года, число выданных россиянам виз может достичь показателей 2022 года. Уточняется, что за первые шесть месяцев 2025-го эта популярная страна Европы выдала гражданам России 17,6 тысячи шенгенских виз.

Ранее Италия была названа в числе наиболее часто выдающих шенгенские визы россиянам стран по итогам 2024 года. Доля отказов в московском консульстве Италии составила всего 4,3 процента.