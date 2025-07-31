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12:50, 31 июля 2025Наука и техника

Microsoft удалит пароли всех пользователей 1 августа

Microsoft откажется от паролей в пользу ключей доступа с 1 августа
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rui Silvestre / Unsplash

Корпорация Microsoft напомнила, что 1 августа отключит поддержку паролей в сервисе Authenticator. На это обратило внимание издание CNET.

В мае в компании заявили, что откажутся от классических паролей, которые пользователи Microsoft могли сохранять в фирменном приложении Authenticator. С 1 августа потребителей принудительно переведут на ключи доступа, состоящие из букв, символов и цифр. Также вместо паролей им предложат пин-коды, графические ключи или вход по биометрии — через отпечаток пальца или сканирование лица.

С 1 августа сохраненные пароли пользователей будут удалены, а всем им предложат настроить новый способ входа в учетную запись. В июне Microsoft запретила добавлять новые пароли в приложение Authenticator. При этом пароли — для входа в учетные записи в интернете — пока останутся в браузере Edge.

По словам журналистов CNET, ключи безопасности — более эффективная альтернатива паролям. Согласно опросу медиа среди американцев, 49 процентов взрослых пользователей интернета используют пароли, которые можно легко угадать. Также один и тот же пароль часто применяют для входа в разные учетные записи.

В конце июля корпорация Microsoft признала наличие проблем в работе Windows 11 24H2. Ранее в фирме назвали 24H2 самой надежной версией Windows.

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