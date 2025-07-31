Самая надежная версия Windows сломалась

В Windows 11 24H2, названной Microsoft самой надежной, нашли неполадки

Корпорация Microsoft признала наличие проблем в работе Windows 11 24H2. На это обратило внимание издание Windows Latest.

В конце июля представители американской компании заявили, что Windows 11 24H2 является самой надежной операционной системой (ОС). Параллельно с этим заявлением Microsoft признала наличие проблем с производительностью ОС. Как заметили журналисты медиа, пользователи системы пожаловались на снижение производительности.

«Некоторые устройства могли перестать реагировать в определенных сценариях», — описали случаи сбоя инженеры компании. Авторы Windows Latest уточнили, что проблемы могли возникать при запуске приложений — например, текстового редактора Word или видеоигры Fortnite. Также сбои случались при переходе компьютера в режим ожидания или сна.

Судя по всему, неполадки возникли из-за проблем, связанных с обновлением Windows 11 за май. В конце июля Microsoft выпустила патч и отчиталась, что проблемы с производительностью были устранены.

«Windows 11 24H2 сравнительно лучше предыдущих версий, но внедрение ОС прошло не совсем гладко», — подытожили журналисты.

В конце июля корпорация Apple выпустила iOS 18.6 и призвала пользователей iPhone срочно обновить свои устройства. В обновлении инженеры компании исправили более 20 ошибок и уязвимостей.