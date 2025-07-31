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15:08, 31 июля 2025Мир

Патрушев обвинил НАТО в дестабилизации одного региона

Патрушев: Из-за НАТО Балтийское море превращается в зону нестабильности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Балтийское море из спокойного региона превращается в зону военно-политической нестабильности из-за действий НАТО. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«В результате усилий стран НАТО район Балтийского моря из некогда спокойного превращается в район военно-политической нестабильности. Подрыв "Северных потоков" показывает, что Запад готов реализовывать даже террористические акты», — отметил политик.

Также Патрушев добавил, что страны НАТО стремятся пересмотреть нормы международного морского права, чтобы контролировать проход российских судов через Датские проливы и ограничивать их движение в Балтике под надуманными предлогами.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса.

До этого, 16 июня, Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала заявление, в котором обвинила Украину и Великобританию в подготовке провокаций в Балтийском море.

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