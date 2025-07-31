Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:08, 31 июля 2025Ценности

Пугачева раскрыла секрет привлекательности в 76 лет

Певица Алла Пугачева объяснила привлекательность в 76 лет сущностью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева раскрыла секрет привлекательности в 76 лет. Ее слова передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — объяснила народная артистка СССР.

Кроме того, исполнительница призналась, что не знает, как она выглядит на экране. «В жизни, говорят, лучше», — с иронией отметила звезда.

Ранее диетолог, терапевт Анна Цуканова заподозрила певца Филиппа Киркорова в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используют многие звезды для снижения веса. По ее мнению, артист прибегнул к этому способу быстрого похудения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США прокомментировал перепалку Трампа и Медведева

    ВСУ начали самое амбициозное строительство укреплений

    Путин подписал закон о выплатах в течение 30 дней семьям не вернувшихся с СВО бойцов

    Церковь с тысячерублевой купюры решили отремонтировать

    В Госдепе рассказали о контактах с Россией по Украине

    Россиянам предложили туры в популярные пляжные страны за 80 тысяч рублей на двоих

    Новый роман Симоньян раскупили за 10 минут

    Джон Джонс сфотографировался с сотрудниками ОМОНа в России

    Швецию обвинили в создании фейков про украинских детей для дискредитации России

    Появились подробности рейда силовиков в офисе одной из крупнейших партий России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости