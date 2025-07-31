Певица Алла Пугачева объяснила привлекательность в 76 лет сущностью

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева раскрыла секрет привлекательности в 76 лет. Ее слова передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — объяснила народная артистка СССР.

Кроме того, исполнительница призналась, что не знает, как она выглядит на экране. «В жизни, говорят, лучше», — с иронией отметила звезда.

Ранее диетолог, терапевт Анна Цуканова заподозрила певца Филиппа Киркорова в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используют многие звезды для снижения веса. По ее мнению, артист прибегнул к этому способу быстрого похудения.