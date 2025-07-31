Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов

Conflict News: Россия за месяц запустила по Украине 6297 дронов

Россия установила новый рекорд по боевому применению ударных дронов дальнего действия в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в соцсети X сообщил сооснователь портала Conflict News Кайл Глен.

По сведениям эксперта, за июль 2025 года по территории Украины было запущено 6297 беспилотников «Герань» и «Гербера». При этом, отметил он, в июле прошлого года их было всего 426. Таким образом, прирост за год составил почти 1400 процентов.

В середине июля на Украине обнаружили обломки юбилейной «Герани» с номером Ы30000. На предыдущей находке в конце мая был нанесен номер Ы23435. Из этого можно сделать вывод, что за полтора месяца было произведено семь тысяч «Гераней».

После этого генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев подтвердил, что российский производитель ежемесячно выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2». «Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал он.

