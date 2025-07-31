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16:17, 31 июля 2025Бывший СССР

Российские военные встретили испанских и французских наемников при штурме Часова Яра

Военные ВС РФ встречали испанских и французских наемников при штурме Часова Яра
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Во время штурма укрепрайона на окраинах Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) российские штурмовики встречали испанских и французских наемников. Об этом сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг» ВС РФ, с позывным Вестер, передает РИА Новости.

«Когда брали лагерь "Дружба", там были наемники из Испании и Франции. Долго они там не задерживались: уничтожались и остатки тут же отходили», — сказал собеседник агентства, добавив, что наемники впали в панику от происходящего.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что бойцы мексиканских наркокартелей могли вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради обучения работе с беспилотниками, в том числе FPV-дронами. В ходе расследования выяснилось, что несколько мексиканцев и колумбийцев проявили повышенный интерес к управлению FPV-дронами, полностью проигнорировав другие виды подготовки.

До этого два гражданина Южно-Африканской Республики были задержаны на Украине по подозрению в дезертирстве. Отмечается, что Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт прибыли в республику, подписав шестимесячный контракт на работу парамедиками. Однако после того, как их заставили проходить военную подготовку, они, покинув центр, попытались добраться до Польши.

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