Украинцы пожаловались на рабские условия труда на финских клубничных фермах

Yle: Украинцы жалуются на рабские условия труда на финских клубничных фермах

Украинские сезонные рабочие пожаловались на рабские условия труда на клубничных фермах в Финляндии. Об этом сообщило издание Yle.

Иностранные сотрудники рассказали, что получают заниженную зарплату, вынуждены выполнять слишком длинные смены и трудиться без выходных.

Надежда Болеховская, Любовь Завадецкая, Василий и Борислава Коневич приехали на сезонную работу в Финляндию, но быстро разочаровались в ней и планируют вернуться на родину. «Я не верил, что подобный рабский труд может существовать в развитой стране», — поделился Василий Коневич.

Надежда Болеховская пожаловалась, что на клубничной ферме они работали по 13-15 часов в день, компенсация за сверхурочный труд не выплачивалась, выходные приходилось буквально выбивать, а оплаченное владельцем жилье оказалось ужасным. Работникам не показывали график работ, а уведомляли об утренних сменах поздно ночью через мессенджер.

Украинка также пожаловалась на грубость хозяина фермы и управляющую, которая оказалась ее соотечественницей. За нарушение жесткой дисциплины работникам грозили увольнением. Владелец фермы в беседе с изданием отверг обвинения сотрудников, отметив, что тяжелая работа подходит не всем, кроме того, трудности создает языковой барьер.

Ранее сообщалось, что украинцы интересны фирмам в Европе в качестве чернорабочих — им предлагают стать уборщиками и работниками склада ради получения визы. Агентства, занимающиеся наймом украинцев на работу в Европу, чаще всего предлагают вакансии, не требующие квалификации, знания языка и образования.

