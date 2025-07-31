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15:53, 31 июля 2025Россия

В Госдуме рассказали подробности о взятии Часова Яра

Депутат Миронов: Киев не жалел живой силы при обороне Часова Яра
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Украина не жалела ни ресурсов ни живой силы при боях в городе Часов Яр в Донецкой народно республике (ДНР). Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению парламентария, украинские войска не отступали, потому что Часов Яр находится на высоте. Город, пояснил Миронов, имеет важнейшее стратегическое значение.

«Неслучайно западные СМИ уже отметили: взятие города позволит российским войскам продвинуться к ключевым городам-крепостям Донбасса — Константиновке, Славянску и Краматорску», — сказал он.

Депутат также поздравил российских бойцов со взятием населенного пункта.

О взятии города под контроль России 31 июля сообщило Минобороны. Затем российский писатель и публицист Захар Прилепин заявил, что Часов Яр был взят российскими войсками под контроль благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

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