В Госдуме заявили о причастности США и Британии к хакерским атакам на Россию

Депутат Свинцов заявил о причастности США и Британии к хакерским атакам на РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с изданием «Абзац» заявил о причастности спецслужб США и Великобритании к хакерским атакам на российскую IT-инфраструктуру.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается волна кибератак, в том числе на сервисы крупнейшего авиаперевозчика и аптечные сети, десятки мелких компаний подвергаются атакам постоянно.

Депутат назвал происходящее системной работой Запада против России с целью ослабить экономический потенциал страны, поскольку санкции не сработали.

«Наша страна впервые столкнулась с такой масштабной кибервойной, и это не разрозненные хакеры, а спланированная акция американских и английских спецслужб», — подчеркнул Свинцов.

Утром в понедельник, 28 июля, крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе информационных систем компании и предупредил о возможных перебоях в работе сервисов. В Генпрокуратуре позже подтвердили, что причиной этому стала хакерская атака. Из-за сбоя десятки рейсов авиакомпании были отменены.