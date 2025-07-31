В сети рассказали о самых пугающих случаях лунатизма

Пользовательница Reddit с ником Witchlet_bitchlet рассказал о странной сцене, разыгравшейся ночью, когда она спала в постели со своим бойфрендом. По ее словам, парень неожиданно обмочился во сне, а после этого начал крайне странно себя вести.

«Он встал, чтобы подмыться, вернулся, сел на край кровати и молча взял меня за руку. Я сказала ему принести полотенце, но он просто попытался снова лечь в кровать. Я повторила просьбу, он что-то пробормотал в ответ и вышел из комнаты. Когда я пошла за ним, чтобы узнать, что происходит, он внезапно разозлился, начал нести какую-то ахинею, а потом собрал вещи и, продолжая что-то бубнить под нос, ушел посреди ночи», — написала автор.

Другие пользователи сразу предположили, что молодой человек ходит во сне. Они посоветовали девушке позвонить в полицию, чтобы блуждающий по городу парень не успел причинить себе вред. Также они поделились историями о своем лунатизме.

«В таком состоянии я однажды упала с лестницы, и даже это не разбудило меня. А потом я долгое время не могла понять, почему у меня постоянно появляются странные ожоги на руках. Оказалось, что неделями я вставала во сне, чтобы приготовить яичницу, и даже ожоги о горячую сковородку меня не разбудили», — написала одна из пользовательниц.

«У нас от этого страдает вся семья. Мой сын подростком ходил во сне — вставал, принимал душ, одевался в школу, завтракал... в два часа ночи. Его тетя среди ночи выдергивала сорняки во дворе или имитировала уборку пылесосом. Я же в основном ломала кости, разогревала духовку и расставляла мусор по шкафам», — рассказала другая пользовательница.

«Когда мне было 14 лет, меня нередко будили в парке в нескольких кварталах от моего дома заботливые полицейские. Абсолютно обнаженную. Лунатизм приобрел такие масштабы, что родители начали баррикадировать входную дверь мебелью. Я переставляла ее, отпирала засовы и раздирала себе руки и ноги в кровь, пытаясь забираться на деревья. Десятилетие спустя я, кажется, травмировала соседа, когда я на восьмом месяце беременности, огромная и голая, стояла на заднем дворе, крича: "Где ты?" и "Надо найти ребенка!", и громко рыдала», — призналась еще одна женщина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как справляется со своей болезнью — дерматофагией, возникшей на фоне обсессивно-компульсивного расстройства. По ее словам, она неоднократно сдирала собственную кожу с рук, ног и лица.