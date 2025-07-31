«Вел себя спокойно и жестко». В Китае впечатлены реакцией Путина на ультиматум Трампа

Baijiahao: Реакция Путина на ультиматум Трампа стала сюрпризом для Запада

Реакция президента России Владимира Путина на решение американского лидера Дональда Трампа сократить срок ультиматума, выдвинутого Москве, с 50 до 10 дней, была неожиданной. Об этом говорится в публикации на китайской интернет-платформе Baijiahao. Как отмечают авторы, Россия повела себя спокойно и жестко.

В Китае заявили, что мировая общественность гадала, как Путин ответит на ультиматум

Авторы напомнили, что после заявления Трампа о сокращении ультиматума мировое сообщество с нетерпением ждало реакции Путина. «Перед лицом "ультиматума" Россия вела себя спокойно и жестко», — впечатлилась в Китае. Там напомнили, что Путин никак не прокомментировал угрозы, вместо него с публичным заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва приняла к сведению риторику США.

Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кроме того, говорится в публикации, жестко высказались в отношении США высокопоставленные российские чиновники. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые ультиматумы ведут к войне. Глава Комитета по международным отношениям Госдумы Леонид Слуцкий в свою очередь сказал, что диалог с Россией на языке ультиматума контрпродуктивен.

«После трех с половиной лет конфликта и тупика неясно, как обе стороны могут достичь соглашения о перемирии в течение 12 дней», — пишут авторы. По их словам, маловероятно, что Путин отступит под давлением США.

В США считают, что Трамп не уверен в эффективности санкций против России

Авторы американской газеты The New York Times (NYT) предположили, что Трамп не уверен в эффективности санкций против России. «Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за конфликта на Украине, он, похоже, не был уверен, сработает ли эта стратегия вообще», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что американский лидер неоднократно угрожал наказать Россию за усиление атак по Украине, но до сих пор этого не произошло. Ультиматум Трампа вряд ли изменит отношение президента России Владимира Путина к конфликту, добавила газета.

Военнослужащий 20-й армии группировки войск "Запад" Фото: Александр Река / ТАСС

Издание Responsible Statecraft (RS) также считает, что поставив ультиматум России по решению украинского конфликта, президент США не повлияет на действия Москвы в противостоянии. RS сочло, что обозначение любых сроков, чтобы достичь перемирия, никак не повлияет на стратегию России в украинском конфликте.