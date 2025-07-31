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04:30, 31 июля 2025Наука и техника

Оценена глобальная эффективность вакцинации от COVID-19

JAMA Health Forum: Прививки от COVID-19 спасли более 2,5 миллиона человек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andre Penner / AP

Прививки от COVID-19 спасли более 2,5 миллиона человек и помогли сохранить около 15 миллионов лет жизни по всему миру. К таким выводам пришли исследователи Стэнфордского университета — результаты их работы опубликованы в журнале JAMA Health Forum.

Ученые проанализировали данные за 2020–2024 годы и рассчитали, сколько жизней удалось спасти благодаря вакцинации. На каждую спасенную жизнь пришлось примерно 5400 доз, а один дополнительный год жизни — на 900 доз.

Больше всего пользы прививки принесли пожилым: почти 90 процентов спасенных — люди старше 60 лет. Особенно заметен эффект был в период распространения «омикрона». У большинства тех, чью жизнь удалось сохранить, на момент вакцинации еще не было заражения — именно своевременная прививка сыграла ключевую роль.

Исследование показывает, насколько важной оказалась вакцинация в борьбе с пандемией — особенно для тех, кто оказался в группе риска.

Ранее ученые представили экспериментальную вакцину TherVacB против хронического гепатита B. В доклинических испытаниях препарат показал хорошую переносимость и активировал оба ключевых звена иммунитета — гуморальный и клеточный.

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