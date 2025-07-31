Врач дала совет для избавления от запора максимум за 30 минут

Терапевт Ли: Массаж живота помогает при запоре в течение 30 минут

Правильный массаж живота помогает при запоре, считает американский терапевт Дженни Ли. Совет по технике его выполнения она дала в ролике, опубликованном на ее странице в социальной сети TikTok.

По словам Ли, суть этого метода состоит в том, чтобы надавить на кишечник и тем самым сымитировать естественную перистальтику кишечника. «Положите руки на нижнюю часть живота слева и делайте надавливающие движения по направлению к тазу», — проинструктировала она.

Затем врач посоветовала приступить к массажу области, где находится поперечная ободочная кишка. «Начинайте массаж прямо под ребрами слева и постепенно спускайтесь к тазу», — уточнила она, подчеркнув, что избавление от неприятных симптомов наступает сразу или в течение максимум 30 минут. Однако Ли предупредила, что движения должны повторять анатомическую форму кишечника, в противном случае эффекта не будет или состояние ухудшится.

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