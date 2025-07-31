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12:37, 31 июля 2025Интернет и СМИ

80-летний Якубович высказался о походах к врачам словами «недосуг обращаться»

80-летний телеведущий Леонид Якубович заявил, что у него нет лечащего врача
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский телеведущий Леонид Якубович высказался о походах к врачам. В интервью aif.ru он признался, что у него нет лечащего специалиста.

«У меня, кстати, нет определенного врача. Никогда и не было. Мне недосуг к нему обращаться, да и особенно не с чем», — заявил 80-летний ведущий шоу «Поле чудес». Он уточнил, что обычно спрашивает советы по здоровью у близких людей.

Якубович добавил, что занимается теннисом, а также три раза в неделю ходит в тренажерный зал. По его словам, такая физическая активность помогает ему поддерживать здоровье.

31 июля Якубовичу исполнилось 80 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ведущего талантливым, увлеченным и очень позитивным человеком, а также пожелал ему здоровья, благополучия и вдохновения.

Перед этим Якубович раскрыл неожиданное изменение, связанное со здоровьем. Телеведущий сообщил, что у него улучшились слух и зрение.

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