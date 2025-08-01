Предсказан еще один перенос GTA VI

The Gamer: Выход GTA VI перенесут на сентябрь 2026 года, игра будет стоить $70

Студия Rockstar Games еще раз перенесет выпуск видеоигры GTA VI. Об этом сообщает издание The Gamer со ссылкой на инсайдера Милли Аманд.

GTA VI изначально планировали выпустить осенью 2025 года, однако весной разработчики сообщили, что переносят ее релиз на май 2026 года. Известный инсайдер Милли Аманд рассказала, что внутри студии ведут переговоры, чтобы назначить новую дату выпуска игры. Таким образом, тайтл не выйдет весной 2026-го.

По словам Аманд, геймдизайнеры столкнулись с проблемами при разработке и не успевают подготовить игру к назначенной дате релиза. Инсайдер предсказала, что Rockstar Games сообщит о переносе даты выпуска на сентябрь 2026-го.

При этом Аманд опровергла слухи о том, что GTA VI будет одной из самых дорогих игр современности — якобы тайтл оценят в 100 долларов (около 8 тысяч рублей). Она заявила, что стандартная версия игры будет стоить 70 долларов (5,6 тысячи рублей), Deluxe Edition — 90 долларов (7 тысяч рублей), Premium Edition — 110 долларов (8,8 тысячи рублей).

В отчете говорится, что версия Deluxe Edition предоставит игрокам ранний доступ к GTA Online, а Premium Edition — «эксклюзивный доступ» к мультиплееру.

В мае руководители компании Take-Two, которая выступает издателем GTA VI, заявили, что задержка выхода игры не является большой и необходима, чтобы закончить работу над тайтлом.