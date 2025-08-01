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08:30, 1 августа 2025Мир

Германия пригрозила Израилю из-за Палестины

Вадефуль призгрозил Израилю ответными мерами в случае аннексии Палестины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с предупреждением в адрес Израиля, заявив о готовности ФРГ ответить на любые односторонние действия в отношении палестинских территорий. Его слова приводит Reuters.

«В свете открытых угроз аннексии со стороны части израильского правительства все больше стран, включая многие в Европе, готовы признать палестинское государство даже без предварительного переговорного процесса», — отмел глава МИД.

Политик подчеркнул, что в случае аннексии территорий Палестины Германия будет вынуждена предпринять ответные меры.

Ранее стало известно, что Франция создает коалицию стран, выступающих за признание палестинского государства. В группу уже вошли Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.

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