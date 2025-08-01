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12:33, 1 августа 2025Бывший СССР

Стало известно место встречи Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко встретятся на Валааме
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся на Валааме. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Да, Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад. Красиво и мощно», — написал канал.

Ранее Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным. «Посадка в Питере, встречает — губернатор Ленинградской области [Александр] Дрозденко», — написал «Пул Первого».

До этого Лукашенко 27 июля провел по телефону переговоры с Путиным. Сколько длился разговор Путина и Лукашенко, не уточняется. Темы, которые обсуждали российский и белорусский лидеры, также не раскрываются.

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