Мощный пожар перекрыл проезд по российской трассе

Shot: Мощный пожар перекрыл проезд по трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск

Мощный пожар перекрыл проезд по трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Происшествие в российском городе попало на видео, его опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, что огнем охвачены деревья и сухая трава. Пламя уже на дороге, водители оказались в ловушке.

Как утверждает Shot, все произошло на трассе в районе поселка Зеленолугский. Автомобилисты вынуждены объезжать данный участок.

До этого сообщалось, что Audi загорелась посреди шоссе в Москве и попала на видео. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше во Владимирской области столкнулись минивэн Renault, автобус и два легковых автомобиля. Травмы в результате инцидента получили девять граждан.