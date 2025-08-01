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15:58, 1 августа 2025Россия

Мощный пожар перекрыл проезд по российской трассе

Shot: Мощный пожар перекрыл проезд по трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростове

Мощный пожар перекрыл проезд по трассе Ростов — СемикаракорскВолгодонск. Происшествие в российском городе попало на видео, его опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, что огнем охвачены деревья и сухая трава. Пламя уже на дороге, водители оказались в ловушке.

Как утверждает Shot, все произошло на трассе в районе поселка Зеленолугский. Автомобилисты вынуждены объезжать данный участок.

До этого сообщалось, что Audi загорелась посреди шоссе в Москве и попала на видео. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

Еще раньше во Владимирской области столкнулись минивэн Renault, автобус и два легковых автомобиля. Травмы в результате инцидента получили девять граждан.

ЖЗЛ
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