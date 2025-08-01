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13:38, 1 августа 2025Силовые структуры

Поджегший себя при задержании россиянин попал на видео

В сети появилось видео самоподжога жителя Камчатки при задержании полицейскими
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Петропавловске-Камчатском поджегший себя при задержании россиянин попал на видео, его публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны полицейские машины, позади которых правоохранители пытаются потушить человека. В результате пламя удалось сбить.

Сообщается, что мужчина поджег себя, чтобы избежать ареста по подозрению в расправе. Сначала он пытался убежать от правоохранителей, потом поджечь их, однако сделать этого не удалось. Тогда он облил горючим себя. Теперь он госпитализирован с ожогами.

Ранее стало известно о задержании в Мариуполе расправившегося с матерью и выбросившего ее в кусты сына.

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