Поджегший себя при задержании россиянин попал на видео

В сети появилось видео самоподжога жителя Камчатки при задержании полицейскими

В Петропавловске-Камчатском поджегший себя при задержании россиянин попал на видео, его публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны полицейские машины, позади которых правоохранители пытаются потушить человека. В результате пламя удалось сбить.

Сообщается, что мужчина поджег себя, чтобы избежать ареста по подозрению в расправе. Сначала он пытался убежать от правоохранителей, потом поджечь их, однако сделать этого не удалось. Тогда он облил горючим себя. Теперь он госпитализирован с ожогами.

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