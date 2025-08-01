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11:18, 1 августа 2025Мир

Польским пограничникам разрешили использовать спецсредства против мигрантов

Погранслужба Польши расширила список спецсредств против нелегальных мигрантов
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Погранслужба Польши расширила список спецсредств против нелегальных мигрантов. Теперь против нелегалов, предпринимающих попытки силового проникновения в страну, можно использовать водяные пушки и антидроновые ружья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике МВД республики.

В министерстве объяснили, что расширение арсенала направлено на «усиление безопасности сотрудников погранохраны при столкновении с агрессивными личностями».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о проведении специальной операции на польско-немецкой границе в ответ на «миграционные угрозы». По его словам, для участия в ней выделено пять тысяч военных.

По словам премьер-министра страны Дональда Туска, власти Польши будут внимательно проверять каждого нелегального мигранта, передаваемого Германией. Он отметил, что страна включила все погранпереходы на границе с Германией в перечень объектов критической инфраструктуры, в связи с чем они будут подлежать особой охране.

Между Польшей и Германией действует соглашение о реадмиссии, согласно которому стороны имеют право вернуть нелегального мигранта в ту страну, из которой он прибыл, а та обязуется его принять. Однако у Варшавы возникли опасения, что Берлин может выдворять в Польшу нелегалов, пересекших границу из других стран.

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