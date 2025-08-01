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11:26, 1 августа 2025Наука и техника

Популярный заменитель сахара оказался преградой при лечении рака

Cancer Discovery: Сукралоза снижает эффективность иммунотерапии при лечении рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Популярный подсластитель сукралоза может снижать эффективность иммунотерапии при лечении рака. К такому выводу пришли специалисты из Питтсбургского университета и Онкоцентра Хиллмана, опубликовав результаты исследования в журнале Cancer Discovery.

Анализ данных 132 пациентов с меланомой и немелкоклеточным раком легкого показал: у тех, кто регулярно употреблял сукралозу, например, с диетической газировкой или кофе, иммунные препараты работали хуже, а продолжительность жизни была ниже. Причина — нарушение микробиома кишечника, которое приводило к снижению уровня аргинина, важной аминокислоты для работы T-клеток.

В экспериментах на мышах добавление сукралозы в рацион также снижало эффективность терапии и способствовало росту опухолей. Однако прием аргинина или цитруллина (превращающегося в аргинин в организме) восстанавливал эффект лечения. Ученые считают, что такая пищевая добавка может стать способом компенсировать негативное влияние подсластителя — и уже планируют клиническое исследование.

Специалисты подчеркивают: полностью исключать сукралозу из рациона больных сложно, поэтому важно разрабатывать стратегии, которые помогут адаптировать питание, не перегружая пациентов. В перспективе исследователи планируют оценить влияние и других заменителей сахара, таких как аспартам, ксилит и стевия, на иммунный ответ при терапии рака.

Ранее ученые заявляли о вреде известного подсластителя — эритрита. Оказалось, что даже небольшие его дозы могут нарушать работу сосудов и повышать риск тромбоза и инсульта.

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