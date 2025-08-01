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08:40, 1 августа 2025Мир

Раскрыта реакция на ультиматум Трампа по Украине

WSJ: Ультиматум Трампа встретили со скепсисом в США и Европе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа о сроках достижения перемирия на Украине и введении новых антироссийских санкций встретили со скепсисом в его администрации и в странах Европы. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Неожиданный поворот Трампа против России был встречен со скепсисом официальными лицами его администрации и европейских столиц», — сказано в публикации.

Сообщается, что, по мнению американских и европейских чиновников, с момента возвращения в Белый дом Трамп сделал недостаточно для оказания давления на Москву.

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