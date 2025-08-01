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13:55, 1 августа 2025Наука и техника

«Роскосмос» подождет НАСА для продолжения диалога

Баканов: «Роскосмос» подождет главу НАСА в Москве для продолжения диалога
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Наумов Роман / URA.RU / ТАСС

«Роскосмос» будет ждать исполняющего обязанности главы НАСА Шона Даффи в Москве для продолжения диалога, заявил в ходе своего визита в США генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пригласили его в Москву на следующий наш пилотируемый пуск, который будет в конце ноября — начале декабря. Будем ждать его в Москве для продолжения диалога», — сказал руководитель.

Баканов признал, что контекст взаимодействия американской и российской сторон непростой, однако есть тренд на продолжение контактов. Глава госкорпорации подчеркнул, что в США обсуждал только вопросы, касающиеся сотрудничества в области космонавтики.

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В июле госкорпорация сообщила, что Баканов ознакомился с технологиями НАСА в Хьюстоне (США).

В том же месяце руководитель «Роскосмоса» заявил, что проект уничтожения МКС уже разработан.

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