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07:52, 1 августа 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном мини-платье

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Kayla Simmons / YouTube 

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало, представ перед камерой в белом откровенном мини-платье и на каблуках. На волейболистку подписано более миллиона человек.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе.

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