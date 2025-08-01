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01:51, 1 августа 2025Мир

В Германии сообщили о неожиданном ударе России по Европе

Berliner Zeitung: Россия вытесняет Францию и Европу из Африки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Djibo Issifou / dpa / Global Look Press

Изгнание Франции из стран Африки и их желание сотрудничать с Россией будет иметь серьезные последствия для производства электроэнергии в Европе. О неожиданном ударе Москвы сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.

Утверждается, что РФ расширяет свое влияние на континенте, в том числе заключив соглашение о сотрудничестве с Нигером в атомной энергетике. По данным газеты, Европейский союз (ЕС) получает из Нигера 25 процентов своего урана, в связи с чем уход Франции из этой африканской страны «будет иметь далеко идущие последствия».

«Россия смогла занять политический вакуум, который остался в Африке после изгнания Франции. В то время, как Европа и Франция теряют влияние, Россия и Китай последовательно расширяют свое присутствие в регионе», — указано в сообщении.

Ранее в России сообщили о коллапсе военного присутствия стран ЕС в африканском регионе Сахель. Дополнительно уточняется, что прекратили работу и миссии ООН, где участвовали военные из Великобритании и Германии.

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