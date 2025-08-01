Загитова включила матчу на банановом молоке в список радующих ее мелочей

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о радующих ее мелочах. Она поделилась своим списком в Telegram-канале.

Первым в список спортсменка включила матчу на банановом молоке. «Когда дует вот этот ветерочек теплый. Когда я смотрю на воду, меня это всегда завораживает, успокаивает. Когда я снимаю коньки после долгих репетиций — это факт. Когда я прихожу домой, а меня встречают мои любимые собаки», — продолжила она, заключив, что мелочи делают жизнь прекрасной.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Спортсменка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017-м она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру.