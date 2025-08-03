Дзюба прокомментировал вырванную у «Спартака» ничью

Футболист Артем Дзюба заявил, что «Акрон» должен был обыгрывать «Спартак»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Второй раз должны были обыгрывать "Спартак". Очень обидно», — заявил футболист. Дзюба добавил, что разочарован в себе.

Встреча между «Акроном» и «Спартаком» прошла в Тольятти и завершилась со счетом 1:1. На второй добавленной к первому тайму минуте был удален игрок красно-белых Даниил Хлусевич. В концовке матча Пабло Солари вывел гостей вперед, а затем Артем Дзюба сравнял счет с пенальти.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. «Спартак» с четырьмя очками идет десятым.