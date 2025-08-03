Месси получил травму в игре против «Некаксы»

Месси получил травму ноги в матче против мексиканской «Некаксы»

Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил травму ноги в матче Кубка лиг против мексиканского клуба «Некакса», проходившего на домашней арене американской команды. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок травмировался и был заменен на 11-й минуте встречи. Главный тренер команды Хавьер Маскерано позднее уточнил, что аргентинский нападающий почувствовал дискомфорт в подколенном суставе. Другие подробности он не привел, отметив, что они станут известны позднее.

В ночь на 31 июля в матче «Интер Майами» против «Атласа» Месси дал пощечину игроку Серхио Эрнандесу.