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07:53, 3 августа 2025Спорт

Месси получил травму в игре против «Некаксы»

Месси получил травму ноги в матче против мексиканской «Некаксы»
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил травму ноги в матче Кубка лиг против мексиканского клуба «Некакса», проходившего на домашней арене американской команды. Об этом сообщает ТАСС.

Игрок травмировался и был заменен на 11-й минуте встречи. Главный тренер команды Хавьер Маскерано позднее уточнил, что аргентинский нападающий почувствовал дискомфорт в подколенном суставе. Другие подробности он не привел, отметив, что они станут известны позднее.

В ночь на 31 июля в матче «Интер Майами» против «Атласа» Месси дал пощечину игроку Серхио Эрнандесу.

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