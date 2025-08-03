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22:17, 3 августа 2025Бывший СССР

Опубликованы радиопереговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром

Опубликованы переговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Опубликованы переговоры нежелающего умирать бойца ВСУ с командиром 14-й бригады нацгвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском (покровском) направлении. Об этом пишет военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По появившейся в сети записи слышно, как офицер с позывным Белый в нецензурной форме спрашивает подчиненного (Амбал), почему тот уже третий раз отходит под огнем российских войск. Боец объясняет, что его позиция уничтожена, однако командир не верит в это и требует вернуться под пули.

Ранее 3 августа сообщалось, что российская армия окружила Красноармейск с трех сторон, обстановка для ВСУ становится критичной. Успех российских войск достигается за счет истощения украинских оборонительных позиций и сильного растягивания фронта.

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