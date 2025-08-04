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13:27, 4 августа 2025Мир

Американист назвал последствия введения Трампом санкций против России

Политолог Синельников-Оришак: Глобальных изменений из-за санкций Трампа не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если власти России отвергнут ультиматум президента США Дональда Трампа, не стоит ожидать глобальных изменений вроде рухнувшей экономики или осложнения оперативной обстановки в зоне специальной военной операции (СВО), считает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Его цитирует «Ридус».

«Будут потери из-за введения санкций, особенно при давлении на Индию. Но именно что "какие-то"», — добавил эксперт.

Он напомнил, что США уже пытались вводить больше мер экономического воздействия — вторичных, третичных санкций — однако они были неэффективны. «Меры относительно мирного воздействия на Россию близки к исчерпанию. В нынешних условиях им остается только одно — физически топить танкеры», — заключил Синельников-Оришак.

Ранее Трамп подтвердил свое намерение ввести новые санкции против России, если в установленный им срок до 8 августа не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине. При этом политик отметил способность Москвы обходить рестрикции.

14 июля президент США пригрозил ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил дедлайн до 10 дней.

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