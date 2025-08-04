«Посмотрим, что выйдет». Трамп снова высказался о санкциях против России

Трамп: США введут санкции против РФ без прекращения огня на Украине к 8 августа

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести новые санкции против России, если в установленный им срок до 8 августа не будет достигнута договоренность о прекращении огня на Украине.

При этом американский лидер отметил способность Москвы обходить рестрикции.

Санкции будут. Похоже, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать. Посмотрим, что из этого выйдет

Дональд Трамп президент США

14 июля Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил дедлайн до 10 дней. Свое решение президент объяснил отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

Трампа сочли неспособным воздействовать на Москву

Позднее военный эксперт из Германии Томас Тайнер дал России совет в связи с ультиматумом Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. По словам аналитика, российскому руководству достаточно проигнорировать требование американского лидера, в этом случае не будет никаких последствий. «Если русские промолчат, ничего не произойдет», — заявил он.

Журнал The American Conservative также пришел к выводу, что ультиматум Трампа не повлияет на политику Москвы. В статье подчеркивается, что Украине не стоит надеяться на возвращение территорий, поскольку не существует сценария, при котором это возможно. «Хотя президент США и установил крайний срок (для достижения соглашения по Украине — прим. "Ленты.ру") <...>, наиболее вероятным результатом станет отсрочка неизбежной победы России», — указывает издание.

В свою очередь, газета The Washington Post отметила, что неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований Запада. Утверждается, что Москва смогла выдержать под напором рестрикций благодаря поддержке Индии и Китая.

Индия и Китай продолжили сотрудничество с Россией

2 августа Трамп заявил, что слышал о решении Индии отказаться от закупок российской нефти. При этом он подчеркнул, что не уверен в правдивости этой информации. В Нью-Дели ответили, что не давали указаний прекратить бизнес-контакты. «Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки», — заявил собеседник агентства ТАСС. По его словам, также не велось разговоров об импорте нефти из других источников вместо России.

Также выяснилось, что президент России Владимир Путин с помощью Китая нанес скрытый, но мощный удар США в ответ на угрозы, незаметно нарастив экспорт меди в Китай. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, российский экспорт этого металла увеличился на 81 процент. Учитывая этот факт, Пекин снизил объем закупок американской меди. «Война тарифов неизбежно приведет к росту цен в США, и американцы вскоре начнут возмущаться растущими издержками», — отметили авторы издания Sohu.