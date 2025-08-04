В России призвали повысить боеготовность из-за передислокации атомных подлодок США

Депутат Колесник призвал повысить боеготовность из-за атомных подлодок США

Такие вещи как передислокация атомных подлодок США в сторону России ведут к эскалации и третьей мировой войне, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он призвал повысить боеготовность в ответ на действия американского руководства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся «там, где им положено быть».

«Я думаю, это больше эмоциональная составляющая, но отнестись к словам президента нужно серьезно, потому что он принимает решения о старте баллистических ракет, особенно с ядерными боеголовками. Надо повысить уровень боеготовности и противоракетную оборону посмотреть», — поделился депутат.

Такие вещи ведут к эскалации и уже не локального характера. Такие вещи, особенно из уст президента, ведут к третьей мировой войне. Я думаю, что все закончится нормально, Трамп успокоится, он человек эмоциональный, но Нобелевская премия мира, которую он мечтает получить, уходит все дальше и дальше от него Андрей Колесник депутат Госдумы

До этого Трамп заявил о передислокации двух американских субмарин. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» российского политика.

