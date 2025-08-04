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14:36, 4 августа 2025Культура

Элитное авто Киркорова оштрафовали более 500 раз

На автомобиль Филиппа Киркорова Rolls-Royce Ghost выписали 502 штрафа за 9 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Элитный автомобиль Rolls-Royсe Ghost, принадлежащий певцу Филиппу Киркорову, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения (ПДД) более 500 раз с 2016 года. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По информации источника, на артисте числится 502 штрафа, большая часть из которых — за превышение скорости. Сообщается, что водитель авто 410 раз нарушал скоростной режим. Среди других нарушений: несоблюдение требований знаков и разметки (44 раза), неправильная парковка (23 раза), а также проезд на красный свет (три раза).

Издание уточняет, что, судя по фото с дорожных камер, автомобилем управляет не сам Киркоров, а его водитель. Общая сумма штрафов за нарушение ПДД превысила 414 тысяч рублей, все они были успешно погашены Филиппом Бедросовичем.

Ранее стало известно, что певица Виктория Цыганова раскритиковала народного артиста России Филиппа Киркорова. Она назвала его «существом в блестках».

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