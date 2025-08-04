Истребители ВВС США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Истребители ВВС подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США подняли в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство в Бедминстере, где расположен гольф-клуб президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно заявлению, истребители осуществили перехват гражданского самолета. Перед этим в данном районе были зафиксированы несколько аналогичных нарушений. В NORAD указали, что во время перехвата военные выпустили сигнальные ракеты для привлечения внимания пилота.

Ранее Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф. В распространенном видеоролике кедди (помощник игрока в гольфе, который переносит спортивный инвентарь и помогает советами — прим. «Ленты.ру») идет впереди гольф-кара американского лидера, а после бросает мяч в его сторону.