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04:07, 4 августа 2025Мир

Истребители ВВС США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Истребители ВВС подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США подняли в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство в Бедминстере, где расположен гольф-клуб президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно заявлению, истребители осуществили перехват гражданского самолета. Перед этим в данном районе были зафиксированы несколько аналогичных нарушений. В NORAD указали, что во время перехвата военные выпустили сигнальные ракеты для привлечения внимания пилота.

Ранее Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф. В распространенном видеоролике кедди (помощник игрока в гольфе, который переносит спортивный инвентарь и помогает советами — прим. «Ленты.ру») идет впереди гольф-кара американского лидера, а после бросает мяч в его сторону.

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