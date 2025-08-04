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17:59, 4 августа 2025Из жизни

Из живота трехлетней девочки вырезали огромный ком волос и разлагающейся пищи

В Мексике из живота девочки с синдромом Рапунцель вырезали огромный ком волос
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

В Мексике хирурги спасли трехлетнюю девочку, страдающую от синдрома Рапунцель. Об этом пишет Need To Know.

Ребенок попал в клинику с диагностированной депрессией и тяжелой степенью анемии. Девочка бесконтрольно ела свои волосы, из-за чего у нее образовались залысины, часто была рвота и тошнота. Кроме того, она страдала от боли в животе и за последние месяцы потеряла около пяти килограммов.

Врачи обследовали ребенка и обнаружили в его животе огромный ком из волос, слизи и разлагающихся кусков пищи. Они успешно вырезали его из желудка девочки. Вскоре она поправилась и отправилась домой.

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Синдром Рапунцель — редкое состояние, при котором у пациентов, поедающих свои волосы, ком полностью заполняет желудок и проникает в кишечник. В мире было зафиксировано не более сотни подобных случаев.

Ранее сообщалось, что в Пакистане из желудка 11-летнего мальчика извлекли огромный ком из земли и волос. У ребенка, который в остальном оказался полностью здоров, диагностировали пикацизм. Это редкое расстройство, при котором человек употребляет в пищу несъедобные предметы.

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