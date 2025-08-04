Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:46, 4 августа 2025Моя страна

Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

В Приморье краб прокатился верхом на медузе и помахал клешнями
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В Приморье местные рыбаки стали свидетелями необычного зрелища — краб залез верхом на медузу и прокатился на ней. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадры попал момент, когда краб, сидя на медузе, проплывает близко к оператору и машет в этот момент клешнями.

«Теперь я видел все», «Вот она, эволюция! Следующий этап: рыба», — прокомментировали увиденное юзеры.

Ранее сообщалось, что проект по восстановлению популяции камчатского краба запустили в Приморском крае. Для этого ученые осуществили экспериментальный выпуск молоди этого ракообразного в акватории залива Петра Великого возле острова Русский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    Трампа попросили признать Палестину

    Губернатор Вологодской области заявил об уходе сети «Красное и Белое»

    Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

    В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

    Мировые цены на нефть начали снижаться

    Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

    Раскрыта причина смерти режиссера Шенгелаи

    Кремль анонсировал международные переговоры Путина

    В Кремле прокомментировали ход диалога России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости