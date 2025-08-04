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12:02, 4 августа 2025МирЭксклюзив

Названы возможные действия Трампа после истечения срока ультиматума России

Политолог Дудаков: Трамп вряд ли введет жесткие санкции против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп после истечения своего ультиматума России может ввести не очень серьезные санкции, чтобы не подрывать переговорный процесс, или вовсе отложить все меры, продлив дедлайн, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«На текущий момент остается не так много времени до того, как дедлайн, установленный Дональдом Трампом, истекает. На мой взгляд, у нынешней республиканской администрации есть развилка и есть три пути, по одному из которых, скорее всего, он и пойдет. Вариант первый — ввести какие-то жесткие санкции и вторичные тарифы для того, чтобы попытаться ударить по российской экономике, но риски здесь большие, тем более, что сам Трамп признает, что эффект от санкций, мягко говоря, незначительный», — сказал Дудаков.

Он добавил, что введение серьезных санкций против России может подорвать российско-американский переговорной процесс. По его мнению, вероятность такого сценария не очень высока, но она есть.

«Второй вариант — Трамп может ввести какие-то вторичные тарифы и санкции, но не очень серьезные, так, чтобы показать некую силу в переговорах с Россией, но при этом оставлять открытой дверь для будущих контактов, будущего переговорного процесса», — считает политолог.

Третий вариант, который может произойти после истечения 10-дневного ультиматума Трампа, продлить дедлайн на 30-90 дней, заключил Дудаков. По его мнению, основная дилемма у президента США сейчас между вторым и третьим вариантами.

14 июля Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил дедлайн до 10 дней. Свое решение президент объяснил отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

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