Названы возможные действия Трампа после истечения срока ультиматума России

Политолог Дудаков: Трамп вряд ли введет жесткие санкции против России

Президент США Дональд Трамп после истечения своего ультиматума России может ввести не очень серьезные санкции, чтобы не подрывать переговорный процесс, или вовсе отложить все меры, продлив дедлайн, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«На текущий момент остается не так много времени до того, как дедлайн, установленный Дональдом Трампом, истекает. На мой взгляд, у нынешней республиканской администрации есть развилка и есть три пути, по одному из которых, скорее всего, он и пойдет. Вариант первый — ввести какие-то жесткие санкции и вторичные тарифы для того, чтобы попытаться ударить по российской экономике, но риски здесь большие, тем более, что сам Трамп признает, что эффект от санкций, мягко говоря, незначительный», — сказал Дудаков.

Он добавил, что введение серьезных санкций против России может подорвать российско-американский переговорной процесс. По его мнению, вероятность такого сценария не очень высока, но она есть.

«Второй вариант — Трамп может ввести какие-то вторичные тарифы и санкции, но не очень серьезные, так, чтобы показать некую силу в переговорах с Россией, но при этом оставлять открытой дверь для будущих контактов, будущего переговорного процесса», — считает политолог.

Третий вариант, который может произойти после истечения 10-дневного ультиматума Трампа, продлить дедлайн на 30-90 дней, заключил Дудаков. По его мнению, основная дилемма у президента США сейчас между вторым и третьим вариантами.

14 июля Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позднее он сократил дедлайн до 10 дней. Свое решение президент объяснил отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.