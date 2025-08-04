Нурагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет

Нурагомедов назвал Мохаммеда Али лучшим спортсменом планеты за 100 лет

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет. Его слова приводятся на странице Red Corner MMA в соцсети X.

Нурмагомедов выбрал Мохаммеда Али. «Посмотрите на человеческие качества Флойда Мейвезера — никто не хочет быть таким, как он. И взгляните на Мохаммеда Али. Его уже нет с нами, но он вдохновил миллиарды людей по всему миру, не только мусульман», — объяснил он.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон выбрал сильнейших боксеров в истории. В числе лучших он тоже назвал Али.

Мохаммед Али становился олимпийским чемпионом в 1960 году и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (с 1964-го по 1966-й и с 1974-го по 1978-й). Он шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.