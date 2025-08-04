Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Ротор
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Россия — Лига PARI|3-й тур
Алекс Михельсен
Завтра
03:30 (Мск)
Карен Хачанов
Торонто
Амкал
Завтра
18:00 (Мск)
Квант
Fonbet Кубок России|1/256 финала
13:01, 4 августа 2025Спорт

Нурагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет

Нурагомедов назвал Мохаммеда Али лучшим спортсменом планеты за 100 лет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего спортсмена планеты за 100 лет. Его слова приводятся на странице Red Corner MMA в соцсети X.

Нурмагомедов выбрал Мохаммеда Али. «Посмотрите на человеческие качества Флойда Мейвезера — никто не хочет быть таким, как он. И взгляните на Мохаммеда Али. Его уже нет с нами, но он вдохновил миллиарды людей по всему миру, не только мусульман», — объяснил он.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон выбрал сильнейших боксеров в истории. В числе лучших он тоже назвал Али.

Мохаммед Али становился олимпийским чемпионом в 1960 году и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (с 1964-го по 1966-й и с 1974-го по 1978-й). Он шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    РФС введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о Зените

    Темнокожая актриса исполнила роль Иисуса в культовом мюзикле и вызвала недовольство

    РЖД пошли на экстренную меру на фоне падения грузоперевозок

    Совместное с «Газпромом» предприятие лишили лицензии на поставки газа в Молдавию

    Михалков рассказал о звонке Путина во время обеда с президентом Азербайджана

    Алаудинов выложил пост о работе на Украину рассказавшего о пьяном дебоше чеченца Дивнича

    Военный эксперт прокомментировал атаку дронов ВСУ на Сочи словами «люди расслабились»

    Толпа кубинцев напала с ножами на российских спасателей

    Трамп поддержал Сидни Суини после скандальной рекламы джинсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости