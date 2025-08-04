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18:51, 4 августа 2025Спорт

Появились подробности о травме Месси

Футболист «Интер Майами» Месси получил легкую мышечную травму правой ноги
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси получил легкую мышечную травму правой ноги в матче Кубка лиг против мексиканского клуба «Некакса». Подробности появились на сайте команды.

В команде не смогли назвать сроки возвращения 38-летнего футболиста. Они подчеркнули, что это зависит от того, как Месси будет проходить лечение.

Месси получил травму ноги в матче Кубка лиг против клуба «Некакса» 3 августа. Игрок травмировался и был заменен на 11-й минуте встречи.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». С 2023 года он играет за американский «Интер Майами».

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