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13:58, 4 августа 2025Мир

Раскрыты сроки визита спецпосланника Трампа в Россию

ТАСС: Визит спецпосланника Трампа Уиткоффа в Россию ожидается 6 августа

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию ожидается 6 августа. Сроки раскрывает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«Ориентируемся на среду», — заявил один из собеседников агентства. Другой источник подтвердил, что приезд Уиткоффа запланирован на 6 августа.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф может прибыть в Россию в ближайшие дни. По словам американского президента, речь идет о 6 или 7 августа.

Предыдущий визит Уиткоффа в Россию состоялся 25 апреля. Президент России Владимир Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле.

ЖЗЛ
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