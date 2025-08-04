Россиянам назвали способ защитить сбережения после снижения ключевой ставки

Аналитик Остапкович призвал не отказываться от вкладов после снижения ключевой

После резкого снижения ключевой ставки в июле 2025 года доходность по вкладам в крупнейших российских банках начала заметно падать, однако этот финансовый инструмент все еще пригоден для сохранения сбережений граждан. Такое мнение высказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт полагает, что руководство Центробанка (ЦБ) продолжит смягчение своей денежно-кредитной политики (ДКП) в обозримом будущем. До конца 2025 года стоит ждать еще несколько снижений ключевой. К завершению третьей декады декабря планка может упасть до 15-16 процентов, допускает Остапкович.

Но даже в этом случае доходность по банковским вкладам в России будет оставаться выше инфляции, отметил аналитик. Владелец депозита при подобном раскладе сможет рассчитывать на дополнительный доход в несколько процентов. «Человек, который положит даже под 15 процентов годовых, все равно отобьет инфляцию <...> Это выгодно как депозит», — резюмировал Остапкович.

По итогам июльского заседания совет директоров понизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 20 до 18 процентов годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что это не приведет к снижению привлекательности банковских вкладом в РФ. Этот финансовый инструмент, по ее мнению, еще долго будет пользоваться популярностью у граждан, так как средние ставки по ним остаются выше темпов роста потребительских цен в стране.