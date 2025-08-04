Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:31, 4 августа 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал об обстановке на окраинах Часова Яра

Окраины Часова Яра в ДНР полностью зачищены от ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Окраины Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) полностью зачищены от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Дым, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем», — заявил российский боец.

31 июля Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра российскими военными. Населенный пункт был взят под контроль действиями Южной группировки войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что освобождение Часова Яра открывает Вооруженным силам (ВС) России путь на Константиновку. По словам главы региона, логистические связи ВСУ в ДНР постепенно перерезаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о санкциях против России

    Врач назвал неотложные состояния при алкогольном отравлении

    Блогерша описала поселок в России фразой «как декорации к фильму про апокалипсис»

    Российский боец рассказал об обстановке на окраинах Часова Яра

    Подсчитаны потери Евросоюза от разрыва связей с Россией в энергетике

    Премьер Японии оценил торговую сделку с США

    Москвич обратился к «черному магу» и лишился десятков тысяч рублей

    Известный волк напал на мальчика в заповеднике

    Женщинам раскрыли неочевидные причины редких оргазмов

    Четырех бывших министров обороны Украины объявили в розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости