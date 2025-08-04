Российский боец рассказал об обстановке на окраинах Часова Яра

Окраины Часова Яра в ДНР полностью зачищены от ВСУ

Окраины Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) полностью зачищены от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Дым, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Противник отступил, отходит в сторону Константиновки. Мы его догоняем, уничтожаем. Как давили, так гнать и будем», — заявил российский боец.

31 июля Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра российскими военными. Населенный пункт был взят под контроль действиями Южной группировки войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что освобождение Часова Яра открывает Вооруженным силам (ВС) России путь на Константиновку. По словам главы региона, логистические связи ВСУ в ДНР постепенно перерезаются.