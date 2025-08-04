Соболев ответил критикам мемом с отсылкой к Жириновскому

Форвард «Зенита» Соболев после гола ЦСКА выложил мем с отсылкой к Жириновскому

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил мем с отсылкой к бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Петушиный?????», — написал футболист в своем посте, прикрепив фотографию, где он после гола в ворота ЦСКА повторяет жест Жириновского. Вероятно, Соболев решил таким способом ответить своим критикам.

«Что мне нравится, так это петушиный крик. Вот, запишите его, чтобы слышно было. Это напоминает деревню, сельский пейзаж», — сказал политик в известном видео.

Ранее ЦСКА упустил победу над «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 1:1. «Зениту» удалось спастись благодаря пенальти, забитому Соболевым.