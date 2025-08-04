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09:23, 4 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о десятках погибших в Часовом Яре

В Часовом Яре от атак ВСУ погибли десятки человек
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

От атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре погибли десятки мирных жителей. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек», — сказано в публикации.

Стало известно, что больше всего гражданских погибли в результате ударов дронами, в том числе, украинскими тяжелыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Баба-яга».

31 июля Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Часов Яр. Контроль над Часовым Яром важен для усиления давления на Константиновку.

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