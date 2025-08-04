Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:57, 4 августа 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о мобилизации украинцев с психическими заболеваниями

ТАСС: ВСУ мобилизуют людей со справками о психических заболеваниях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизует людей с психическими расстройствами и игнорирует наличие документов об освобождении от военной службы. Об этом сообщил ТАСС украинский боец Юрий Вороняк, взятый в плен во время освобождения Курской области.

По его словам, его увезли в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), где он очень быстро прошел медицинскую проверку. Собеседник агентства отметил, что у него на глазах скончался отец, после чего у него было психическое расстройство и нервный срыв. Об этом Вороняк рассказал психологу во время прохождения медкомиссии. Однако «минуты не прошло», как психолог заявил о том, что Вороняк зачислен в ряды ВСУ. При этом в ТЦК проигнорировали слова украинца о том, что его родные готовы привезти подтверждающие медицинские справки.

Ранее ВСУ мобилизовали в десантно-штурмовую бригаду военнослужащего Дмитрия, несмотря на его психическое расстройство. «Врачи на медкомиссии писали мне, что здоровый», — поделился он. Впоследствии Дмитрий попал в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские власти сбежали из трех городов после освобождения Часова Яра

    В Херсонской области заявили о провале ВСУ в высадке десанта

    Истребители ВВС США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

    Депутат Рады назвал условие капитуляции Украины перед Россией

    Индию предупредили о колоссальных убытках из-за угроз Трампа

    Сестра Кейт Мосс показала грудь в крошечном бикини

    Украинский пленный рассказал о мобилизации украинцев с психическими заболеваниями

    Трамп объявил о прибытии двух атомных подлодок «в нужный регион»

    В Подмосковье запретят продажу алкоголя во дворах

    40-летний мужчина женился на 13-летней школьнице и попал за решетку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости