ТАСС: ВСУ мобилизуют людей со справками о психических заболеваниях

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) мобилизует людей с психическими расстройствами и игнорирует наличие документов об освобождении от военной службы. Об этом сообщил ТАСС украинский боец Юрий Вороняк, взятый в плен во время освобождения Курской области.

По его словам, его увезли в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), где он очень быстро прошел медицинскую проверку. Собеседник агентства отметил, что у него на глазах скончался отец, после чего у него было психическое расстройство и нервный срыв. Об этом Вороняк рассказал психологу во время прохождения медкомиссии. Однако «минуты не прошло», как психолог заявил о том, что Вороняк зачислен в ряды ВСУ. При этом в ТЦК проигнорировали слова украинца о том, что его родные готовы привезти подтверждающие медицинские справки.

Ранее ВСУ мобилизовали в десантно-штурмовую бригаду военнослужащего Дмитрия, несмотря на его психическое расстройство. «Врачи на медкомиссии писали мне, что здоровый», — поделился он. Впоследствии Дмитрий попал в плен.