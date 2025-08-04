Уничтожение крупного заградотряда ВСУ попало на видео

ТАСС: Российские войска уничтожили заградотряд ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) уничтожили крупный заградотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Березовом Днепропетровской области нанесены удары ФАБами по пунктам дислокации заградотряда из состава 17-й бригады Нацгвардии. Пункты уничтожены вместе с личным составом», — рассказали силовики

Агентство также опубликовало запечатлевшее удар видео. На показанных кадрах видно, как вдалеке происходит несколько сильных взрывов, после чего в небо поднимаются столбы дыма.

Ранее стало известно, что российские войска взяли село Малиевка в Днепропетровской области. Как рассказал командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь, бои за населенный пункт шли четыре дня.