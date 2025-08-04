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02:36, 4 августа 2025Экономика

В Госдуме рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров

Гаврилов: После увольнения происходит автоматический перерасчет пенсии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Пенсия работающих пенсионеров в России после увольнения пересчитывается автоматически. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов.

«После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть», — указал собеседник агентства. Он отметил, что перерасчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией.

Как уточнил Гаврилов, пенсионерам, планирующим увольнение, важно учитывать технический момент: если уйти с работы в последний день месяца, пенсия с надбавками будет выплачиваться уже с первого числа следующего месяца; если уйти в начале месяца — процесс сместится на месяц вперед.

Ранее стало известно, что в России пересчитали страховые пенсии с учетом сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного и социального страхования. Повышение произошло автоматически с 1 августа.

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