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13:07, 4 августа 2025Наука и техника

В США заметили подготовку России к очередной украинской «Паутине»

NI: ВС России проводят подготовку к очередной украинской операции «Паутина»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России проводят подготовку к возможной очередной украинской операции «Паутина». Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

Обозреватель Ставрос Атламазоглу прокомментировал недавнее заявление начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева, согласно которому российские аэродромы начали получать защитные сооружения.

«По данным западной разведки, укрепленные ангары для самолетов России теперь имеют куполообразные крыши и толстые взрывобезопасные двери. Некоторые из них также засыпаны землей для дополнительной защиты», — отметил автор.

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Атламазоглу пишет, что постройка укрытий «не обязательно означает, что беспилотники не будут эффективны против этих авиабаз». «Ценность беспилотников заключается скорее в их компактности и гибкости [применения], чем в их взрывном потенциале», — уверяет обозреватель.

В июле заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Павел Палиса в интервью азербайджанскому изданию Report заявил, что Киев готов проводить в будущем аналоги операции «Паутина» на территории России.

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